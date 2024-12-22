Украина заявила о рекордном количестве пересекших границу людей

Госпогранслужба Украины сообщает о резком увеличении числа людей, желающих пересечь границу. В предрождественский период зафиксировано рекордное количество пересечений государственной границы.

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За последние сутки границу пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы.

Преобладания между въездом и выездом не наблюдается — в обоих направлениях было приблизительно по 75 тысяч пересечений. Наибольшая нагрузка была зафиксирована на пунктах пропуска на украинско-польской границе, включая пункты «Краковец», «Шегини», «Смельница» и «Нижанковичи» в Львовской области.

Также с Украины можно выехать в Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию. На утро 22 декабря очередей не было только на границе с Молдавией и Румынией.

Рост потока желающих пересечь границу наблюдается с 19 декабря, передает РБК со ссылкой на сообщения службы.

В случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины Европу ожидает наплыв до пяти миллионов беженцев из этой страны. Об этом написал британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для издания The Times.

27 ноября немецкое агентство DPA со ссылкой на главу ведомства по делам беженцев Берлина Марка Зайберта сообщило, что украинские беженцы, бежавшие в Германию, не собираются возвращаться на родину. Это следует из данных социологического опроса, согласно которым 65 процентов украинцев планируют остаться в ФРГ.