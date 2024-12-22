Хаменеи выступил с грозным заявлением в адрес Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз заявил, что Израиль будет уничтожен. По его словам, это произойдет при участии иранской "Оси сопротивления".

"У Ирана нет своих прокси-сил в регионе. Йемен, [ливанская шиитская организация] "Хезболлах", [палестинские группировки] ХАМАС и "Исламский джихад" сражаются за свою веру и не получают от нас никакой поддержки. Храбрые мужи Йемена, Ирака, Ливана, Палестины и Сирии противостоят сионистскому режиму (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС). Мы тоже продолжим борьбу и уничтожим этот режим", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.

Иранская "Ось сопротивления" ставит главной целью освобождение Палестины от израильской оккупации. В "Ось сопротивления" входят "Хезболлах", ХАМАС, "Исламский джихад", движение "Исламское сопротивление Ирака" и йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах". До захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией власти арабской республики во главе с президентом Башаром Асадом оказывали поддержку "Оси сопротивления".