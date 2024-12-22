Али Хаменеи рассказал, как будет уничтожен Израиль

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье, 22 декабря, сделал ряд заявлений. Он заметил в частности, что «сионистский режим» (прим.ред.: Израиль) будет уничтожен с помощью «Оси сопротивления». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера.

По данным агентства, так называемая «Ось сопротивления» ставит целью освобождение Палестины от израильских солдат. В нее входят движения ХАМАС, «Хезболла», «Исламское сопротивление Ирака», «Ансар Аллах».

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«У Ирана нет своих прокси-сил в регионе. [Группировки] сражаются за свою веру и не получают от нас никакой поддержки», — подчеркнул Хаменеи.

По его словам, бойцы движений противостоят ЦАХАЛ. Он добавил, что Иран также продолжит борьбу и совместно с союзниками уничтожит «сионистский режим».