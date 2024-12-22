Запад нашел еще один повод обвинить Россию

Западные страны винят Россию в обрыве кабелей НАТО в Балтийском море. Об этом сообщило Financial Times. Там отмечается, что правительства некоторых стран подозревают, что за ущербом, причиненным Североатлантическому альянсу, стоит Россия.

«В субботу судно Yi Peng 3 отчалило от причала в международных водах между Данией и Швецией и, по всей видимости, направляется в Египет после того, как в четверг на борт судна поднялись китайские следователи <...> правительства других стран в частном порядке заявили, что подозревают, что за ущербом стоит Россия», — сообщило британское издание.

Швеция также выразила недовольство по поводу отказа Китая допустить главного следователя Хенрика Седермана на борт китайского судна, которое подозревается в причастности к обрыву двух кабелей связи. Власти Стокгольма заявляют, что китайская группа допустила на борт в качестве наблюдателей представителей Швеции, Германии, Финляндии и Дании, но не Седермана.

Боррель высказался о повреждении подводных кабелей в Балтийском море

В Балтийском море 17-18 ноября повреждения получили два кабеля. Один из них соединяет Германию и Финляндию, второй — Швецию с Литвой. Согласно информации от службы Marinetraffic, которая занимается мониторингом перемещения морских судов, в непосредственной близости от места повреждения подводных кабелей находилось китайское судно Yi Peng 3.

Сегодня, 21декабря, китайское судно отошло от якоря в проливе Каттегат. По информации от береговой охраны, направление судна — Египет.