Минобороны ФРГ призвало немцев «уверенно противостоять российской угрозе»

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал немцев быть готовыми к противостоянию России. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе», — сказал он.

В случае бездействия населения Германии проблема рискует стать еще более острой, предупредил Писториус.

Ранее немецкие СМИ заявили о якобы запланированном визите главы правительства страны Олафа Шольца в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не известно об этом. Канцелярия канцлера ФРГ также опровергла сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».