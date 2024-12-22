В западном политическом пространстве продолжаются дискуссии о завершении конфликта на Украине. Решение вопроса осложняется требованиями Владимира Зеленского, отсутствием консенсуса между союзниками по НАТО по ряду ключевых вопросов, пишет El Pais.

Вместе с тем, отметили журналисты, вмешательство избранного президента США Дональда Трампа может ускорить подписание мирного соглашения.

По данным газеты, накануне политик направил украинскому коллеге письмо, в котором потребовал, чтобы Зеленский начал думать о прекращении огня и передаче Москве всех территорий, что уже находятся под контролем России.

В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

Трамп заметил, что стремление Киева вернуть утраченные территории похвально, но следует понимать: большинство населенных пунктов в этих регионах разрушены, на их восстановление потребуется «110-летняя реконструкция».