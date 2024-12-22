В Финляндии сделали заявление о поддержке Украины

Финляндия, Швеция, Италия и Греция намерены поддерживать Украину «так долго и много, сколько потребуется». Об этом на саммите в Лапландии заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РИА Новости.

Орпо озвучил тезис европейских либеральных политиков о том, что ситуация на Украине это «экзистенциальный вопрос безопасности для Европы».

«Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго и так много, сколько потребуется», — сказал он.

По его словам, политики ЕС должны «укреплять ее как на фронте, так и за столом переговоров».

На Западе раскрыли отношение Европы к помощи Украине

В Лапландии (Финляндия) на этих выходных прошел саммит Север-Юг.

Накануне британский аналитик заявил, что Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает.