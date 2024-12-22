Маск резко ответил европейскому политику

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, который подверг его критике за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии "Альтернатива для Германии". Публикация появилась в соцсети Х.

Так, Бретон на своей странице написал, что Маск, потенциальный член будущей администрации США, открыто поддержал правую партию "Альтернатива для Германии". Он назвал это "классическим проявлением иностранного вмешательства" и призвал положить конец двойным стандартам.

"Бро, "иностранное вмешательство" США - единственная причина того, что вы не говорите на русском или немецком", - ответил Маск.

Вероятно, он имел в виду роль американцев в освобождении Франции во времена Второй мировой войны.

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Также Маск в соцсети X призвал федерального канцлера Олафа Шольца уйти в отставку немедленно после теракта в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Соратник избранного президента США Дональда Трампа назвал канцлера "некомпетентным дураком".