Трампу рекомендовали позвонить Путину и признать значение России

Избранному президенту США Дональду Трампу следует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и признать, что Россия останется опорой будущего мирового порядка. Об этом пишет американский журнал The Hill.

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Издание отмечает, что быстро решить конфликт на Украине невозможно без восстановления отношений с Россией, поэтому Трамп «вскоре после своей инаугурации должен позвонить Путину». В ходе беседы избранный президент должен признать, что РФ останется опорой любого будущего миропорядка, говорится в материале.

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Кроме того, по мнению автора статьи, Трамп должен сказать, что встречу на высшем уровне не следует проводить до тех пор, пока два президента не объявят о «согласованных рамках управления отношениями и разрешения конфликта на Украине».

Накануне Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта. Избранный президент США назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

До этого сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.