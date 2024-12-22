Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали угрозы Владимира Зеленского о дальнейшем нанесении Киевом ракетных ударов по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи пишут, что Зеленский угрожает иностранным оружием и несет ответственность за ежедневную бессмысленную гибель украинцев.

«Складывается впечатление, что Зеленский и его соратники пытаются сделать все возможное для дальнейшей эскалации войны до того, как Трамп добьется мира», — написал Frank A.

Пользователи уверены, что скоро Украина останется ни с чем, а Зеленский пошел на напрасный риск и проиграл. При этом он не способен добиться мира.

«Если Владимир считает, что он должен продолжать атаки на Россию, то он не должен расстраиваться, когда россияне на них отвечают» — отметил пользователь MC Hammer.

Ранее американский аналитик заявил, что удары Киева по российским городам приведут к ухудшению позиции Киева на переговорах.