Западные СМИ предоставляют глупую аналитику заявлений президента России Владимира Путина. Такое мнение Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

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«По мнению британской газеты The Guardian, Путин хочет добиться "мирового господства". Вот такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по вопросам ее безопасности», — отметил эксперт.

Ранее Путин заявил, что улучшение отношений России и США может произойти «при желании». При этом российский лидер отметил, что у Москвы это желание никогда не пропадало. Также он подчеркнул, что Россия будет выстраивать отношения с другими государствами только на основе ее личных интересов.