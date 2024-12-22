Власти Украины будут готовы обсуждать перемирие после того, как пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости венгерский политолог Дьердь Ногради.

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Европейский эксперт считает, что Владимиру Зеленскому неизбежно придется пересмотреть свою позицию, но он, вероятно, дождется 20 января, когда Трамп официально вступит в должность.

«До инаугурации Трампа предложение не примут. А после надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов», — указал он.

После инаугурации Трампа Зеленскому много что придется поменять. До того момента Киев будет следовать прежнему курсу, заключил Ногради.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания и США не намерены договариваться с Россией. По его словам, обе страны уже почти десять лет находятся в состоянии холодной войны с Россией.

«У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных», — убежден Джонсон.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий, но только с легитимными властями. При этом диалог должен строиться на базе Стамбульских соглашений и с учетом сложившихся на земле реалий. Говоря об условиях начала переговоров, российский лидер также заявлял, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.