Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться решить украинский конфликт, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики. Его возможный козырь называют журналисты издания Responsible Statecraft.

Авторы материала считают, что Трамп мог бы предложить инвестировать в развитие инфраструктуры в Арктике, чтобы склонить Россию к переговорам.

«У новой администрации есть возможность изменить статус-кво и убедить Россию окончить боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — это непременно заинтересует президента Владимира Путина», — говорится в статье.

Уточняется, что США обладают ресурсами, чтобы помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике. В обмен на прекращение боевых действий на Украине Трамп мог бы снять санкции с Северного морского пути, а также стимулировать вливание западных инвестиций в этот проект. Продвижение такой инициативы «поможет не только вернуть мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом».