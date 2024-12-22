«Осталось 30 дней»: в Раде раскрыли, что Маск пытается сказать Зеленскому

Американский предприниматель Илон Маск делает все, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не осталось союзников, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. По его словам, бизнесмен подает политику сигналы: осталось 30 дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, после этого все изменится.

Других желающих помочь нет, и вскоре не будет вообще — этим активно занимается Маск, который на примере Германии показывает, что команда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами <...> Осталось 30 дней, — констатировал он.

До этого Трамп объявил, что Украина готова заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Он заверил, что Владимир Зеленский хочет «остановить безумие». Политик призвал стороны к прекращению огня и началу мирных переговоров. При этом украинский лидер отверг предложение немедленно прекратить огонь, подчеркнув, что не может согласиться на мирные соглашения без гарантий безопасности.

Маск заявил о потрясающем чувстве юмора у Зеленского

Также сообщалось, что Зеленский, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По мнению журналистов The New York Times, переговоры политиков показали готовность Киева идти на уступки. Авторы материала отметили, что встреча западных лидеров практически совпала с изменением позиции Украины по мирному диалогу с Россией.