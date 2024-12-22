Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратился с предупреждением в адрес руководства России.

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works, выдержки из которого приводит РИА Новости, он, в частности, заявил, что в Москве должны понять, что Лондон и Вашингтон не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к РФ.

«То, с чем руководство России здесь имеет дело – чистое зло, – подчеркнул он. – У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений содиться с русскими за стол переговоров, заключать с ними мир и уважать их как равных».

По словам Джонсона, Великобритания и США уже почти 10 лет воюют с Россией в формате холодной войны.

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При эти он выразил полную уверенность в том, что именно исходя из этой логики – не допустить переговоров с Москвой – Вашингтон и Лондон поощряют и делают возможными террористические атаки киевского режима на территории РФ.

«Я верю всем сердцем в то, что США и Великобритания были напрямую вовлечены в эти террористические атаки внутри России», – резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Джонсон после убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова сравнил киевский режим с пассажирами «Титаника», которые не умеют плавать.