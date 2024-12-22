Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в наезде на людей в Магдебурге

Следственный судья принял решение о помещении под стражу мужчины, который устроил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила местная полиция.

— Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу об убийстве и многократном покушении на убийство, который был выдан судом Магдебурга, — отмечается в сообщении.

Подозреваемый был отправлен под стражу. По информации правоохранителей, среди погибших оказались девятилетний мальчик и четыре женщины, передает ТАСС.

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Трагедия произошла вечером 20 декабря. По предварительным данным, погибли 11 человек, около 70 — пострадали. Позднее в Сети появился видеоролик с моментом наезда автомобиля на посетителей ярмарки.

Водителем, въехавшим в толпу в Магдебурге, оказался антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его обвинили в терроризме и торговле людьми на родине. По данным СМИ, в момент происшествия мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщил прокурор Хорст Хопенс, наехавший на людей террорист объяснил свой покупок недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ.