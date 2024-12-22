Меркурис: Трамп активизировал дискуссию о переговорах по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заставил европейских политиков признать, что Украина проигрывает в вооруженном противостоянии с РФ. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

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Эксперт прокомментировал заявление будущего американского лидера о том, что после официального вступления в должность он сможет добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Как отметил Меркурис, многие люди восприняли слова Трампа буквально.

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Но, по мнению аналитика, в реальности избранный президент США не верит в быстрое достижение мира. На этом фоне эксперт предложил "посмотреть на более широкий смысл" высказываний политика.

"Что на самом деле произошло, так это то, что он активизировал дискуссию. Теперь все признают, что Украина проигрывает конфликт, а русские выиграют, если не будет переговоров", — подчеркнул Меркурис.

Он добавил, что после заявления Трампа в международном сообществе началось "оживленное обсуждение" переговоров. Теперь о необходимости диалога между Москвой и Киевом говорят и европейские, и американские, и российские политики.