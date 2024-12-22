В США указали на «знакомую головоломку» Запада из-за Сирии

Западные страны столкнулись со «знакомой головоломкой» после смены власти в Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

© Lenta.ru

Отмечается, что теперь Европа и США оказались перед непростым выбором: либо сотрудничать с исламистами, которых они считают террористами, либо уступить влияние государствам, которые готовы пойти на это.

Издание напоминает, что аналогичная дилемма стояла перед Западом после прихода к власти в Афганистане «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Появились подробности побега экс-президента Сирии Башара Асада из страны

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон провел переговоры с представителями новых сирийских властей. Уточняется, что после переговоров дипломаты из США, Турции, стран Евросоюза и арабских стран заявили о полной поддержке сирийского народа.