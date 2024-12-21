Вучич заявил о поездке Фицо в Москву

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 23 декабря на фоне отказа Украины продлить транзит газа через через свою территорию, сообщает ТАСС.

По словам Вучича, он неофициально выяснил, что Фицо едет в Москву на переговоры как лидер страны ЕС. Поэтому можно ожидать негативной реакции со стороны других европейских партнеров.

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Контракт между "Газпромом" и Киевом о транзите топлива заканчивается 31 декабря. Украина продлевать его не намерена. Ранее Фицо указал, что решение Киева отказаться от транзита газа по истечении пятилетнего контракта приведет Словакию к кризису.

Москва и Братислава не комментировали информацию о визите Фицо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит забегать вперед. Надо чуть-чуть набраться терпения. Обо всем будет своевременно сообщаться.