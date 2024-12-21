Избранный президент США Дональд Трамп заставил всех в Европе признать, что Украина проигрывает, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Он подчеркнул, что политик запустил дискуссию, началось обсуждение вопроса.

Теперь все признают, что Украина проигрывает конфликт, а русские выиграют, если не будет переговоров. Началось оживленное обсуждение переговоров: европейцы говорят о переговорах, русские говорят о переговорах, американцы говорят о переговорах, — сказал он.

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Ранее команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам о намерении продолжать оказывать Украине военную помощь. В то же время новая американская администрация планирует добиваться завершения конфликта. Планы республиканца подтвердили его ближайшие советники по внешней политике. При этом Трамп все еще считает, что Украина никогда не должна вступать в НАТО.

До этого избранный президент США оценил потери армии Украины в зоне боевых действий в 400 тысяч человек. По мнению Трампа, это «нелепые» цифры, которые допустил украинский лидер Владимир Зеленский. При этом он не уточнил, откуда взяты такие данные.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что более четырех лет не говорил с Трампом. Глава государства добавил, что не знает, когда может состояться его встреча с американским коллегой. Президент указал на тот факт, что Россия за это время стала сильнее и «гораздо более суверенной страной».