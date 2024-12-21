В США назвали двух главных провокаторов ситуации на Ближнем Востоке
Израиль и США являются главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке. Такую точку зрения высказал американский профессор Джеффри Сакс в интервью Dialogue Works.
Он отметил, что Израиль продолжает атаковать Сирию, Ливан и сектор Газа и провоцирует Иран на противостояние, а США поддерживают его действия. Профессор подчеркнул, что мир в регионе невозможен, пока ситуация не изменится.
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«Провал дипломатии по установлению мира путем создания государства Палестина наряду с Государством Израиль, как ни странно, остается доминирующим фактором для продолжения войны», — подытожил он.