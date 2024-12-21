Шольца освистали после его речи на тему трагедии в Магдебурге

Канцлер ФРГ Шольц на фоне ЧП с автомобилем обратился к жителям Магдебурга с речью. Его слова вызвали бурную негативную реакцию у горожан, пишет швейцарская газета Blick.

По данным газеты, подозреваемый прибыл в Германию в 2006 году из Саудовской Аравии, получил вид на жительство, статус политического беженца, устроился на работу в клинику в Бернбурге. Эр-Рияд просил об его экстрадиции, но Берлин отказался выполнить просьбу саудовских правоохранителей.

Вечером в пятницу, 20 декабря, врач на арендованном черном BMW въехал на рождественскую ярмарку. Погибли 5 (по неофициальным данным — 11) человек, пострадали свыше 200.

Шольц во время речи заявил, что преступление будет тщательно расследовано, злоумышленник будет наказан по всей строгости закона.

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Дежурные слова канцлера рассердили людей. Они освистали Шольца, потребовали, чтобы он немедленно убрался из города, заметили журналисты.

В экстренных службах уточнили, что были предприняты все необходимые меры безопасности, на угрожаемых участках стояли полицейские машины. Вместе с тем, согласно инструкции, ряд дорог не был заблокирован с тем, чтобы кареты скорой помощи в случае необходимости могли быстро прибыть на площадь.

Именно пути, предназначенные для спасения людей, и использовал врач для совершения преступления, заметил директор полицейского участка Магдебурга Том-Оливер Лангханс. Он добавил, что стражи порядка прибыли через 3 минуты после того, как поступил вызов.

По его словам, помощь полиции уже не потребовалась — «водителя смерти» остановил вооруженный табельным оружием правоохранитель, что оказался на площади.

Авторы статьи пояснили, что водитель должен был предстать перед судом за день до нападения на рождественскую ярмарку в Берлине. Его обвиняли в «неправомерном использования вызовов служб экстренной помощи». В суд мужчина не явился.