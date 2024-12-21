Зеленского обвинили в манипуляциях и лицемерии после атаки БПЛА в Казани

В соцсети X пользователи стали оставлять критические комментарии под постом Владимира Зеленского с жалобой на российские удары. Комментаторы пишут, что сегодня Киев атаковал жилые дома в Казани, но желает скрыть это от всего мира, сообщает РИА Новости.

Пользователи отметили, что Зеленский всегда скрывает нападения на российские города, жертвами которых становятся мирные жители, в том числе дети.

«До тех пор, пока вы будете предоставлять только одностороннюю информацию, мир, вероятно, никогда не наступит», — заявил пользователь @MarkusDicht.

Также комментаторы упоминают, что Зеленский отказался от рождественского прекращения огня и не хочет дать миру шанс, «пока не останутся последний мужчина, женщина и ребенок». В соцсети многие уверены, что после нападения на Казань последует неминуемый ответ со стороны России:

«Вы получаете обратно то, что отдали, запускаете свой дрон в многоквартирный жилой дом в Казани и ожидаете ответа в десять раз сильнее». «Вы сами на это напросились. Вы хотели эскалации. Вот и все».

Также пользователи предложили Зеленскому после событий в Казани «поплакаться папочке Джо» и попросить еще больше денег».

Сегодня Минобороны РФ сообщило об ударах украинских БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры в Казани.