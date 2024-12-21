Российский лидер Владимир Путин сильно изменился, и поэтому президента США Дональда Трампа ждет сюрприз на переговорах. Об этом в интервью Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Аналитик предупредил, что Владимир Путин уже не тот, с кем Трамп встречался 8 лет назад. Поэтому Трампа «ждет сюрприз».

На Западе отреагировали на оскорбительные заявления Зеленского

«Это другой Владимир Путин. Он будет вести переговоры гораздо жестче, чем все бывшие оппоненты Дональда Трампа», — сказал Джонсон.

Ранее российский аналитик Анатолий Иванько заявил, что Трамп – непредсказуемый игрок, который «может на эмоциональном порыве выкинуть какой-нибудь трюк». Поэтому Россия должна быть готова к любому повороту событий.