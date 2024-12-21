ВСУ нанесли удар по многоэтажным зданиям в Казани «в стиле 11 сентября», пишет портал The Times of India.

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Теракты 11 сентября 2001 года — серия из четырех скоординированных террористических актов, совершенных в Соединенных Штатах. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (Северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (Южную).

Журналисты отметили, что видеоролики атаки дронов на жилые дома в Казани быстро распространились в западном сегменте интернета.

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На кадрах, представленных порталом, мощный беспилотник действительно врезается в 37-этажное здание так, как 23 года назад лайнер врезался в здание ВТЦ.

Вместе с тем, по данным официальных служб, казанская высотка не понесла значительного ущерба, ее жители не пострадали.