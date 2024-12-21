Владимир Зеленский начал публично признавать то, что уже давно очевидно: невозможно победить Россию на поле боя. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В статье говорится, что Зеленский публично признал реальное положение дел: невозможно выбить российских военных с их позиций.

«Зеленский сменил свои нарративы, описывающие, как мог бы завершиться украинский конфликт, и признал, что у нет военной мощи, чтобы оттеснить Россию», — пишет Sky News.

На Западе отреагировали на оскорбительные заявления Зеленского

Журналисты считают, что Зеленский и его западные союзники знали об этом уже давно.

Ранее в ООН заявили, что Зеленского поддерживает только 11% граждан Украины, и поэтому ему невыгодны мир и проведение выборов.