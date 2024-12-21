Минобороны Китая выразило протест в связи с докладом Пентагона о военном развитии КНР. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

В субботу представитель китайского военного ведомства прокомментировал недавний доклад, где говорится, что США обеспокоены стремительным военным развитием Пекина.

«Факты свидетельствуют, что военная стратегия Вашингтона становится все более конфронтационной и авантюрной», — сказал Чжан Сяоган.

По его словам, США разрушили международный порядок и превратились в самую большую угрозу глобальной безопасности.

Представитель минобороны КНР добавил, что США пытаются поддерживать гегемонию за счет своего военного превосходства и цветных революций в других странах.

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Это доказали военные действия американцев в Ираке, Сирии, Афганистане и Ливии. Они закончились гибелью сотен тысяч человек, гуманитарными катастрофами и миграционным кризисом.

Ранее Пентагон подготовил доклад для конгресса о состоянии ядерных сил КНР. В документе говорится, что у Пекина имеется более 600 ядерных боеголовок. Через пять лет их число перевалит за 1 тысячу, что вызывает у Вашингтона обеспокоенность.