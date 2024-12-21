Орбан выступил с призывом по антироссийским санкциям

Антироссийские санкции необходимо отменить как можно скорее и в максимально полном объёме. Мир ждут огромные перемены и западным политикам необходимо это осознать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Сегодня утром Виктор Орбан провел пресс-конференцию, на которой затронул тему украинского кризиса. Политик отметил, что если закончится украинский конфликт, то «закончатся терзающие Европу антироссийские санкции».

«Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить», — сказал премьер.

По его словам, если это удастся, то исчезнет инфляция и экономика вновь «начнет выправляться».

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Будапешт отстаивает данную позицию в европейских дискуссиях, однако пока находит понимание лишь у одной-двух стран. Остальные, включая «большие страны», «эту мысль пока не обсуждают».

Орбан добавил, что мир ждут огромные перемены, даже если сбудется лишь часть обещаний нового американского президента Дональда Трампа. Политикам Европы необходимо осознать, что мы уже находимся в новой реальности. Отношение западного мира к миграции, к семьям и основным ценностям, а также к экономике будет совершенно иным.