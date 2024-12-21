Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что граница с Россией остается закрытой «до дальнейшего уведомления». Об этом пишет РИА Новости.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей во второй половине 2023 года.

«Восточная граница [с Россией] закрыта до дальнейшего уведомления, и мы не можем ее открыть, пока не найдем способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов», — отметил Орпо.

Финские власти уверены, заметил глава правительства, что РФ в случае открытия пограничных переходов направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе. Она назвала их «двойными стандартами Запада».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, в свою очередь, что российские пограничники соблюдают все инструкции, пропускают через переходы только тех, кто имеет на это законное право. Он добавил, что надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.