Король Великобритании пошутил о своем состоянии здоровья

Король Великобритании Карл III комментирует свое самочувствие с юмором. «Я все еще жив!» — так он высказался о состоянии своего здоровья во время поездки в Уолтемстоу, сообщило издание Sky News.

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Недавно король Великобритании и его супруга Камилла посетили Уолтемстоу с целью выразить благодарность местным жителям за поддержку после летних беспорядков. Чета супругов пообщалась со всеми желающими людьми и приняла участие в приеме.

Супруга короля пожертвовала игрушки, предназначенные для детей беженцев, а также сделала вклад в продовольственный банк.

Один из местных жителей поинтересовался самочувствием короля, на что тот ответил, что он «все еще живой». Уточняется, что на данный момент Карл III проходит курс лечения в связи с болезнью. Лечение проходит успешно, в следующем году король продолжит наблюдаться у специалистов. Сам же монарх продолжает работать и сохранять активный график.

Отмечается, что для местных жителей визит членов королевской семьи был очень важен, сообщают в британском издании.

Ранее стало известно, что австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, заявляющий, что он — тайный сын короля Великобритании Карла III, перестал бриться, чтобы поддержать своего «отца» в борьбе с раком.