В соцсети Х резко отреагировали на поступок Владимира Зеленского, оскорбившего президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи отметили, что Зеленский «оторван от реального мира» и не желает начинать переговоры, несмотря на гибель людей.

«Критика от клоуна!» — написал пользователь @barbadinko.

Украинская журналистка Диана Панченко отмерила, что Зеленский «сам сделал из нашей страны испытательный полигон».

Медведев высказался об оскорблениях со стороны Зеленского

Комментатор @Mongo551966 заявил, что кровь на руках Зеленского, поскольку он пошел на поводу западных провокаторов в 2022 году.

«В Стамбуле у Вас был шанс предотвратить это, выполнив мирное соглашение. Вы уступили Борису Джонсону и разжигателям войны», — написал он.

Ранее Зеленский дважды оскорбил президента России Владимира Путина из-за его высказывания о ракетном комплексе «Орешник» на ежегодной прямой линии.