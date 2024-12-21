В здании парламента Южной Кореи возник пожар

Возгорание возникло в зале приемов Национального собрания Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Огонь начал распространяться в 11:52 по местному времени (05:52 мск) в зале приемов парламентского комплекса в сеульском районе Йоидо, к 13:00 возгорание было ликвидировано.

Из-за пожара было эвакуировано около 480 человек, включая журналистов и свадебных гостей. В зале для приемов расположены помещения, где проходят пресс-конференции и свадьбы.

По меньшей мере 6 человек обратились к медикам из-за дыма.