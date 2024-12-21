Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 23 декабря на фоне отказа Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Насколько мне известно неофициально, а когда я говорю "неофициально", то это означает, что информация практически точная, в понедельник Роберт Фицо отправится к Путину как лидер страны Европейского союза. Это, как вы понимаете, вызовет определенную реакцию у других европейских лидеров из ЕС, что демонстрирует, насколько все становится сложнее", - приводит слова Вучича агентство Tanjug.

Ранее Фицо указал, что решение Зеленского отказаться от продления транзита газа через Украину приведет Словакию к кризису.

Словакия, как подчеркивает Фицо, заинтересована в получении дешевого российского газа и обеспечении его транзита через свою территорию далее в другие страны Евросоюза. Киевские власти заявили ранее, что не намерены продлевать заканчивающийся в конце 2024 года контракт о транзите энергосырья из РФ в Европу.

Ожидается, что транзит российского газа через Украину прекратится 1 января 2025 года по истечении пятилетнего контракта.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и "Газпром" это переживут. Путин отметил, что именно Украина отказалась от продления контракта, "хотя получала <...> где-то $700-800 млн по году за контракт".