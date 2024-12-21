Президент Киргизии обратился с призывом к Европарламенту

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал депутатов Европейского парламента не вмешиваться в дела республики и реально оценивать происходящие в стране события.

Об этом он заявил в Бишкеке во время 3-го курултая (съезда) представителей всех регионов республики.

"Мы - независимое государство, поэтому не надо вмешиваться в наши процессы", - сказал он.

Несколько дней назад Европарламент принял резолюцию в защиту лидера Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Темирлана Султанбекова, который вместе с двумя однопартийцами был арестован перед выборами в местные органы власти по подозрению в подкупе избирателей. СДПК после этого была отстранена от участия в выборах.

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По мнению президента, действия членов СДПК являются преступлением, за которое "нельзя гладить по голове", а в Европе принимают резолюцию, не обращая внимания на объективные факторы.

В то же время, продолжил глава киргизского государства, Киргизия готова перенимать опыт европейских стран и развивать с ними партнерские отношения.

"Мы готовы к такому сотрудничеству", - отметил он.

Президент Киргизии также напомнил, что республика сейчас проходит очередной этап своего развития.

"Мы сейчас проходим то, что вы прошли сто лет назад, не забывайте об этом, и мы стараемся вас догнать", - заверил киргизский лидер, обращаясь к Европарламенту.

В проводимом с 20 декабря в столице Киргизии курултае, который является совещательным органом, принимают участие почти 700 делегатов.