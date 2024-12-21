Факт того, что глава Украины Владимир Зеленский перешел на оскорбления в адрес президента России Владимра Путина, говорит лишь о его бессилии в сложившейся ситуации. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

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Политик считает, что с позиции силы вести переговоры с Москвой не представляется возможным, а другого, более эффективного плана, у Киева нет.

Он напомнил, что президент РФ во время прямой линии в Гостином дворе 19 декабря рассказал о существенном и непреодолимом превосходстве вооружений России не только Украине, но и всему миру. Именно этот факт и подтверждает теорию о том, что с Москвой нельзя договориться с помощью военных атак, о чем постоянно твердили Зеленский и Ермак. Однако другую тактику на Украине пока что не разработали.

— Переход Зеленского и Ермака на ненормативную лексику красноречиво показывает, что президент РФ Владимир Путин обыграл их вчистую. <...> Цитаты нелегитимного Зеленского и его подельника, субчика Ермака, уместнее давать в картинках с пометкой «16+», — цитирует слова Медведчука информационное агентство ТАСС.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в сторону главы России Владимира Путина.