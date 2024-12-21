Украина в ходе конфликта теряет не только территории, но и важнейшие логистические центры и укрепленные населенные пункты.

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Об этом сообщает американский журнал The American Conservative.

«В октябре и ноябре российские войска взяли под контроль более 1500 квадратных километров украинской территории, а в декабре этот темп ускорился. И теряются (Украиной – прим. ред.) не только земли, но и ключевые логистические центры и сильно укрепленные города», — говорится в сообщении издания.

На Украине стремительно происходят не только военные перемены на поле боя, пишет журнал.

«За ними стремительно следуют политические перемены», — пишет The American Conservative.

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21 декабря британская газета Financial Times писала, что Украина и союзники Киева вступают в «критические несколько недель» продолжения украинского конфликта в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.