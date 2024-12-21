Глава МИД Венгрии назвал условие для отправки миротворцев на Украину

Обсуждать введение западного миротворческого контингента на Украину сейчас «совершенно невозможно». Вначале необходимо прекратить огонь, начать переговоры и прийти к мирному соглашению. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости.

Политик отметил, что, сейчас не имеет смысла обсуждать отправку миротворцев на Украину. Сначала необходимо прекращение огня. После этого последуют мирные переговоры и мирное соглашение. Все, что закрепят в данном документе, должно выполняться соответствующим образом.

«Поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно», — сказал Сийярто.

Сийярто оценил шансы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

Накануне Сийярто заявил, что Зеленский и его окружение устроили безобразную кампанию против Венгрии вместо рождественского перемирия.