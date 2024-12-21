Западным политикам предложили воевать за ВСУ

На Украину должны отправиться воевать госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такое предложение выдвинул экс-депутат Европарламента от Ирландии, политолог Мик Уоллес.

Уоллес считает, что эти политики выступают главными сторонниками продолжения конфликта на Украине.

«Учитывая их любовь к войне, почему нам не отправить бы Блинкена, Рютте и фон дер Ляйен воевать на Украину?», — написал он в соцсети X.

По его словам, в затеянном НАТО прокси-конфликте напрасно гибнет множество украинцев.

Ранее эксперт рассказал, что Зеленский хочет появления на Украине западных войск под прикрытием миротворческого мандата.