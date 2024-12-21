В ООН высказались об атаке ВСУ по Рыльску

Необходимо предотвратить жертвы среди мирного населения после атаки украинских войск по городу Рыльску в приграничье Курской области, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак. Об этом пишут «Известия».

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По его словам, стороны конфликта должны постараться избегать любых жертв среди гражданского населения». Он призвал руководствоваться международным гуманитарным правом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря. В результате обстрела загорелось здание педагогического училища. Кроме того, повреждения получили дом культуры, ФОК, школа №7, пожарная часть, а также несколько частных домов.