В Британии заявили о «критических неделях» конфликта на Украине

Украина и союзники Киева вступают в «критические несколько недель» продолжения украинского конфликта в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Украина и ее европейские союзники вступают в критические несколько недель», — говорится в сообщении издания.

Предвыборная риторика Трампа «наводит на мысль» о том, что он может попытаться заставить Украину принять мирное соглашение, «которое в высшей степени выгодно Москве».

21 декабря агентство Bloomberg писало, что, если Трамп прекратит помощь Украине без каких-либо дипломатических шагов по заключению сделки с Россией, Киев «столкнется с возможностью поражения».

20 декабря британская газета Financial Times отмечала, что команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине.