SHOT узнал подробности о подозреваемом в теракте в Германии

Подозреваемый в теракте в немецком городе Магдебург скрывался от властей Саудовской Аравии по обвинению в терроризме и торговле людьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, подозреваемым оказался Талеб Аль Абдулмохсен. Он приехал в Германию в 2006 году, попросив политического убежища. В Саудовской Аравии он находился в розыске по обвинениям, связанным с терроризмом и торговлей людьми в ЕС. Авторы утверждают, что Германия отказала в его экстрадиции.

Полиция Германии считает, что совершивший наезд на ярмарку действовал в одиночку

Журналисты обратили внимание, что подозреваемый вел блог в социальной сети X. Там он выражал антиисламскую позицию, обвиняя Саудовскую Аравию в различных преступлениях. Кроме того, Абдулмохсен критиковал правительство Германии. По его словам, Берлин ответственен «за исламизацию ЕС».

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Агентство DPA сообщило, что водитель машины, совершивший наезд, не был известен, как исламист. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.