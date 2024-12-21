В Раде назвали позором на весь мир попытку Зеленского подкупить премьера Фицо

Владимир Зеленский опозорился на весь мир, когда попытался подкупить премьера Словакии Роберта Фицо. Такое мнение высказал в своем в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Напомним, накануне Фицо сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе активов РФ за согласие на вступление Украины в НАТО.

Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради членства в НАТО

По словам нардепа, речь могла идти не о средствах из российских активов, а просто о деньгах, которые глава киевского режима мог привезти в чемодане.

"Очередной позор на весь мир!" - возмутился Дмитрук.

Напомним, в последнее время Зеленский отметился сразу несколькими скандальными выходками. К примеру, в начале этой недели он публично заявил, что не позволит премьер-министру Виктору Орбану выступать посредником в переговорах с Россией.