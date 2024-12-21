В Германии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал возможность участия немецких военнослужащих в «миротворческой миссии» на Украине. Об этом он высказался в интервью медиагруппе Funke.

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На Западе высказались о сроках отправки миротворцев на Украину

Писториус оценил возможность отправки солдат на Украину и подчеркнул, что пока конфликт не завершится, «на украинской земле не будет немецких солдат».

«Вопрос будет поставлен, когда установится перемирие или будет достигнут мир, и когда станет ясно, как это будет выглядеть. Об этом должны договориться Украина и Россия при участии третьей стороны», — уточнил он.

Ранее эксперт по России Йенс Зигерт заявил, что Германия не хочет вступать в прямое столкновение с Москвой, однако стремится стать полноценным участником конфликта на Украине. По его мнению, утверждать обратное — игнорировать реальность.