Вучич раскрыл цель поездки Фицо на встречу с Путиным
Премьер-министр Словакии встретится с президентом России Владимиром Путиным 23 декабря, заявил сербский лидер Александр Вучич. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, Словакия больше всего задета отказом Украины от транзита газа.
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«В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров». — сказал Вучич.
Ранее Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Премьер подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.