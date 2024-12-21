Вучич раскрыл цель поездки Фицо на встречу с Путиным

Премьер-министр Словакии встретится с президентом России Владимиром Путиным 23 декабря, заявил сербский лидер Александр Вучич. Его слова передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По его словам, Словакия больше всего задета отказом Украины от транзита газа.

В Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Фицо

«В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров». — сказал Вучич.

Ранее Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Премьер подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.