Украинская журналистка призвала генсека НАТО самого отправиться в окопы

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети НАТО Марка Рютте самого отправиться в окопы или перестать вмешиваться в дела народа Украины.

Таким образом она прокомментировала пост главы альянса о его встрече с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

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«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — возмутилась Панченко.

Ранее журналистка заявила, что жители Украины негативно относятся к президенту Владимиру Зеленскому.