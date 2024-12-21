Новые власти Сирии призвали Вашингтон снять санкции с республики

Новые власти Сирии призвали дипломатов из США, посетивших республику, снять ранее введенные санкции против арабской страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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«Мы призвали американскую сторону снять санкции, введенные против сирийского народа», — отметило главное командование Сирии.

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Американской делегации, которая заявила, что сирийскому народу «нужно отдохнуть от бедствий войны и конфликтов», представили программу развития республики.

Сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью Al Jazeera сообщил, что поддерживает смягчение некоторых санкций в отношении Сирии.

«Мы переживаем важный момент, чтобы продемонстрировать нашу готовность помочь сирийскому народу. Санкции в настоящее время могут помешать усилиям Вашингтона по оказанию помощи в восстановлении (Сирии. — «Газета.Ru»)», — добавил он.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее генсек ООН оценил возможность снятия санкций с Сирии.