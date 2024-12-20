Шольц отреагировал на теракт в Магдебурге

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге. Его слова приводит РИА Новости.

Шольц поблагодарил «задействованные службы спасения в эти тревожные часы».

«Сообщения из Магдебурга наводят на мысль о чем-то плохом. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы поддерживаем жителей Магдебурга», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Магдебурге произошел теракт с наездом автомобиля на пешеходов. В результате инцидента погибли 11 человек. Число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.