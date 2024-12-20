На Украине анонсировали снижение возраста мобилизации

Советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что в начале 2025 года власти Украины вынужденно снизят возраст мобилизации из-за давления со стороны США. Об этом он высказался в эфире телеканала «Новости. LIVE».

Волянский анонсировал снижение возраста мобилизации до 18-20 лет и напомнил, что власти США и партнеры из Европы призывают Киев принять эту меру с 2022 года.

«В следующем году, я думаю, в месяцах январь, февраль, март будет утверждено такое решение. На это давит американская администрация», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами. По его словам, нет разницы между военными 20 или 30 лет, если у них нет оружия.