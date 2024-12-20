В ООН отреагировали на удар ВСУ по Рыльску

ООН призывает предотвратить любые жертвы среди гражданского населения после атаки ВСУ по городу Рыльск в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь генсека организации Фархан Хак, передают «Известия».

Комментируя сообщения об атаке по Рыльску, он сказал, что ООН «хочет, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом».

В МИД отреагировали на ракетный удар по Рыльску

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск подвергся массивному ракетному удару ВСУ. В результате атаки погибли шесть человек, включая ребенка, еще десять пострадали.