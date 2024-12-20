В ООН отреагировали на удар ВСУ по Рыльску

ООН призывает предотвратить любые жертвы среди гражданского населения после атаки ВСУ по городу Рыльск в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь генсека организации Фархан Хак, передают «Известия».

В ООН отреагировали на удар ВСУ по Рыльску
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Комментируя сообщения об атаке по Рыльску, он сказал, что ООН «хочет, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом».

В МИД отреагировали на ракетный удар по Рыльску

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск подвергся массивному ракетному удару ВСУ. В результате атаки погибли шесть человек, включая ребенка, еще десять пострадали.