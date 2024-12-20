В США потеряли Байдена

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск поинтересовался, жив ли президент страны Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Маска в социальных сетях.

Такое заявление он сделал в ответ на сообщение другого пользователя о том, что на посту президента Байден «только разграбляет казну». По словам Маска, в последнее время американский президент пропал из публичного поля.

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«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?», — спросил он.

Ранее стало известно, что Байден прервал поездку в Делавэр из-за проблем с принятием бюджета США.